Kornwestheim Von den Stones bis zu Cocker

Kornwestheim - Die beiden letzten Kornwestheim-rockt-Bands für dieses Jahr stehen fest: Am Dienstag, 24. August, wird die AC/DC-Tribute-Formation The Jack auf die Bühne am Marktplatz treten, am Dienstag, 31. August, folgt die Gruppe Cocker Inspiration. Wie der Name es verspricht, spielen die Musiker Songs der britischen Rock- und Blueslegende Joe Cocker. Damit ist das Quintett der diesjährigen Tributebands für die beliebte Open-Air-Reihe komplett. Am Dienstag, 10. August, wird , so wurde es bereits vor einigen Wochen bekannt, die Coldplay-Tribute-Band Viva la Vida spielen, am 17. August werden die Cosmic Banditos mit Songs von Pink Floyd das Publikum in Kornwestheims unterhalten. Schon am 3. August soll die Rolling-Stones-Tribute-Band Bigger Bang auftreten.