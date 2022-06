Kornwestheim Von der Nahrungsquelle zur Naturpflege

Vor 100 Jahren, unter dem ersten Vorsitzenden Hermann Bizer, stand also vor allem das „O“ in „OGV“ im Vordergrund. Rasch hatten die gut 50 Mitglieder Ende 1922 an den Gemeinderat das Gesuch eines Obstbaumversuchsgartens gerichtet. Und auch das geht aus den detailgenauen Unterlagen des kürzlich verstorbenen OGV-Kassiers Eberhard Pfeil hervor: „25 Mitglieder fuhren mit drei Gespannen in Bizers Obstgarten nach Bittenfeld und lernten dort heimische Obstsorten kennen.“ Fachwissen war von Anfang an Trumpf.