Kornwestheim Von der Überschreitung der Grenzen

Kornwestheim - Ein „politisches Erdbeben“, ein „Dammbruch“ – die kräftigsten Metaphern und Überschriften flogen in Hinsicht auf die Thüringenwahl in den vergangenen Tagen nur so durch die Republik. Auch am Donnerstag überschlugen sich die Ereignisse: Der gerade erst mit den Stimmen der AfD gewählte Ministerpräsident Thomas Kemmerich kündigte an, sein Amt wieder abgeben zu wollen, der Landtag solle aufgelöst werden. CDU und FDP rangen unterdessen weiter um den richtigen Umgang mit der Causa Kemmerich. Und wie haben die Parteien in Kornwestheim die Ereignisse in Erfurt und Berlin wahrgenommen? Wir haben uns unter den Ortsvereinsvorsitzenden umgehört.