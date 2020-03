Kornwestheim Von einer Ausstellung, die bisher kaum einer gesehen hat

Ganz anders ihre Wolken-Serie, die die Künstlerin selbst „Verplante Wolken“ nennt und bei der ein sattes Blau („meine Lieblingsfarbe“) vorherrscht. Rundliche, übereinander gelagerte weiße Wolkengebilde zeigen Elemente herkömmlicher Aquarelltechnik. Leicht verfließende Flugzeug-Kondensstreifen am Himmel bilden geometrische Muster und zeugen von Möndels Begeisterung für Strukturen. „Natürlich habe ich auch Porträt-Zeichnen studiert“, erklärt sie. Sie habe aber einfach gemerkt, dass ihr alle Arten von Landschaften noch besser liegen.

Für aktuelle Gegebenheiten hat Möndel schon immer ein besonderes Auge gehabt. Während des Sturmes „Lothar“ hat sie in Bad Bellingen windgebeugte Gräser im Bild festgehalten und vermittelt ein faszinierendes Bild dieser Naturgewalt. Die Verwandlung des alten Kornwestheimer Bahnhofs in den heutigen Glasbau am Bahnhofsplatz hat die Malerin beinahe direkt aus der Baugrube heraus festgehalten. Plastische Strukturen auf der Leinwand zeigen, wie sich der Bauschutt damals aufgetürmt hat.

Als Kind einer Generation, die alles verwertet hat, was irgendwie möglich war, haben Helena Möndel die Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zutiefst verstört. Eine Zeichnung zeigt einen knackigen Kopfsalat im Abfalleimer, den man wegen der radioaktiven Belastung nicht essen durfte. Aber selbst in einer derartig bedrückenden Situation hat sie den Humor nicht verloren. „Den Salat habe ich in eine Kornwestheimer Zeitung von damals eingepackt. Man kann sogar noch Text darauf lesen.“