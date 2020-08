Kornwestheim Von Kabarett und Kulturdebatten im K

Die Ausladung vom Festival (die später widerrufen wurde, aber da wollte Eckharts Verlag dann nicht mehr) wurde mit dem Aspekt Sicherheit begründet, man befürchtete gar Krawalle linker Gruppen. Sicherheitsbedenken wegen ihres Besuchs in Kornwestheim – übrigens wird sie bald auch in Stuttgart und Markgröningen auftreten – hat man in der Stadtverwaltung indes nicht. „Bislang sind keine zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen geplant“, berichtet Münkel. Zentral-Kornwestheim ist eben nicht das Schanzenviertel und das K nicht die Rote Flora, mag man es auch noch so rot anstrahlen dieser Tage.