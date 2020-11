Kornwestheim Von Korkleisten und Flachwurzlern

„Wir haben extra hitze- und trockenheitsbeständige Sorten ausgesucht“, sagt Raff, während die Arbeiter in ihren Warnjacken erst das Holzgestell um den noch dünnen Baumstamm herum zurecht sägen, um ihn anschließend in gerader Position festzubinden. 27 Linden sind es an sich, die hier, in der Talstraße und auch in der Nähe des Autokinos einen neuen Ort zum Gedeihen finden werden.