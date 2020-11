Kornwestheim Vonovia: Kein Fest, aber ein Richtkranz für die Bolzstraße

Silke Blankenhaus, Regionalleiterin für Stuttgart von Vonovia, berichtet, dass nun mit dem Innenausbau begonnen werden könne. Der fertige Rohbau sei ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, das Quartier in der Weststadt „familien- und generationsgerecht“, so das Wohnungsbauunternehmen, neu zu gestalten. Die beiden neuen Gebäude werden voraussichtlich im April 2021 fertiggestellt und von Mai 2021 an vermietet. Die 24 Wohnungen haben eine Größe von 55 bis 95 Quadratmeter. Der Rohbau wurde in leimfreier Vollholzbauweise errichtet. „Das laufende Bauvorhaben ist der erste Baustein einer umfassenden Quartiersentwicklung im südwestlichen Stadtgebiet von Kornwestheim“, sagt Christian Kübler, Leiter der Abteilung Stadtplanung bei der Stadt Kornwestheim. Zusätzlich zur Bereitstellung von neuem Wohnraum erfolge mit der Entwicklung eine deutliche „städtebaulich-gestalterische Aufwertung des Bereichs“, die dem Gesamtquartier und ihren Bewohnern zugutekomme.