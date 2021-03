Kornwestheim Vonovia und das Pilotprojekt Holzhäuser

Aus Vonovia-Sicht sind die beiden Bauten Pilotprojekte. Wenn sich die Kornwestheimer Bauweise bewährt, könnten bald ähnliche Öko-Gebäude auch an anderer Stelle im Vonovia-Reich entstehen. Das will etwas heißen: Der Immobilienkonzern gehört mit 400 000 Wohnungen zu den Größten der Branche – und das europaweit.

Indes ist das Unternehmen auch in Kornwestheim nicht unumstritten. Als man Ausbau und Sanierungen der Wohnungen an der südlichen Bolzstraße verkündete, gab es bei einer Einwohnerversammlung nicht wenige kritische Nachfragen – zumal schnell klar war, dass Mieterhöhungen eine Folge sein würden. Und ja, auch in Kornwestheim gibt es Mieter, die etwa die Nebenkostenpolitik des Konzerns kritisieren. Während der Sanierung der Bolzstraße hat Vonovia immerhin ein Quartiersmanagement auf die Beine gestellt. „Unsere Mieterinnen und Mieter nehmen das Angebot gut und gerne an“, heißt es von einer Sprecherin. Mit dem „Quartierboten“ gibt es derzeit sogar eine eigene „Minizeitung“ über die Vonovia-Aktivitäten an der Bolzstraße. „Falls eine Mietanpassung nach einer Modernisierung für unser Kundinnen und Kunden finanziell nicht leistbar ist, finden wir gemeinsam immer eine Lösung“, heißt es von der Sprecherin. Man bemüht sich offenkundig um eine bessere Kommunikation.

Apropos Kommunikation: Die genaue Bausumme der beiden Ökohäuser nennt Vonovia auf Nachfrage nicht. Nur so viel: „Wir rechnen mit Baukosten von 2300 Euro pro Quadratmeter – ohne Tiefgarage.“ Damit seien Kosten durchaus vergleichbar mit konventionellen Bauten.

Senta Englert erklärt: „Wir schauen jetzt, wie der Bau der beiden Häuser läuft und welche Erfahrungen wir mitnehmen.“ Gerade sei der Innenausbau in vollem Gange. Vonovia denke schon an weitere ähnliche Gebäude, geplant sei aber noch nichts. Die ökologischen Häuser an der Bolzstraße sind bereits in der Vermarktung. Das Interesse sei groß, so berichtet die Projektleiterin. Zwischen 13 und 15 Euro pro Quadratmeter sollen die Wohnungen Kaltmiete kosten. Im Sommer könnten die ersten Mieter in das Herzenspilotprojekt einziehen.