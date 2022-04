Die Konfirmation ist ein prägendes Ereignis, an das man sich sein ganzes Leben erinnert. Die evangelische Kirchengemeinde bietet ehemaligen Konfirmanden die Möglichkeit, nach 50 Jahren noch einmal gemeinsam in die Kirche zu gehen, um zusammen gesegnet zu werden. So haben sich auch dieses Jahr erneut knapp 30 von damals 170 Konfirmandinnen und Konfirmanden vor der Martinskirche versammelt. Bei kräftigem Orgelklang betraten sie mit Pfarrerin Annette Rüb das Gotteshaus. Gottesdienst und Predigt waren ganz dem Anlass dieser „Goldenen Konfirmation“gewidmet, für die musikalische Umrahmung sorgte der Posaunenchor des CVJM. Im Anschluss ging’s für die Jubilare ins Applaus im K, bevor ein gemeinsamer Besuch der Ausstellung „Helden des Südwestens“ im Museum im Kleihues-Bau den festlichen Tag abrundete, der auch mit vielen schönen Erinnerungen verbunden war. Fazit: Die Gruppe will sich auf jeden Fall wieder treffen.