Kornwestheim „Vor dem Wald“ wird nicht erweitert

Kornwestheim - Die Anwohner der Straße „Vor dem Wald“ lassen ob dieser Nachricht vermutlich die Sektkorken knallen. Und das, so das Regierungspräsidium Stuttgart, soll auch das einzige sein, was da oben im Norden der Stadt knallt. Die Aufsichtsbehörde hat die Stadt darauf hingewiesen, dass eine Erweiterung des Wohngebiets „Vor dem Wald“, so wie sie Kornwestheim gerne vorgenommen hätte, nicht möglich ist. Der Grund: die Nähe des Gasversorgers Air Liquide, der seinen Sitz in der Solitudeallee hat und von dort aus Industriegase vertreibt, und die Störfallverordnung. Darüber informierte Baubürgermeister Daniel Güthler jüngst auf Nachfrage von Stadtrat Klaus-Dieter Holzscheiter (Freie Wähler) den Gemeinderat.