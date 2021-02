Kornwestheim Vorbei an den Hinterhöfen Kornwestheims

Erstaunlich, wie nah die Häuser an der Bolzstraße an die Gleise ragen. Lärmschutz? Hier nicht vorgesehen. Farbtupfer in diesem tristen Grau bildet das ESG-Gelände mit seinen bunten Figuren, dem roten Bolz- und dem grünen Kunstrasenplatz. Kornwestheim – mal von der anderen Seite aus gesehen. Schön ist anders.

In Höhe des Wüstenrot-Hochhauses biegt die Schusterbahn auf die S-Bahn-Trasse ein und surrt nun zu Gleis 5 in Ludwigsburg. Wer nach Kornwestheim will, muss umsteigen und in die Richtung fahren, aus der er gerade gekommen ist. Aber von den Fahrgästen aus der RB 11 will an diesem Tag niemand zurück in die Salamanderstadt.

Überwerfungsbauwerk erforderlich.

Von Untertürkheim nach Ludwigsburg mit Fahrt über den Rangierbahnhof und weiter nach Markgröningen oder Bietigheim: Ist das die Zukunft? Zumindest ist das die preiswerteste Lösung. Derzeit gibt’s für Züge keine Möglichkeit, von Zazenhausen kommend mit Halt in Kornwestheim so von Gleis zu Gleis zu wechseln, dass sie nach Ludwigsburg gelangen. In die Gegenrichtung gestaltet sich die Verbindung noch schwieriger. Modelleisenbahner würden einfach ein paar Weichen einbauen – und schon passt’s. Experten der realen Eisenbahnwelt sind allerdings der Ansicht, dass eine millionenteure Brücke, ein sogenanntes Überwerfungsbauwerk, errichtet werden muss.

Bis darüber entschieden wird, juckelt die Schusterbahn weiter morgens und nachmittags durch die Vororte – ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten.

Zur Geschichte:

Die Strecke wurde am 30. September 1896 mit der Einweihung des Bahnhofs in Stuttgart-Münster eröffnet, um den Stuttgarter Hauptbahnhof zu umfahren. Zuvor mussten alle Güterzüge im Stuttgarter Centralbahnhof wenden, da der Vorgängerbau des Hauptbahnhofes ebenso wie dieser ein Kopfbahnhof war. Weil viele Salamander-Beschäftigte die Bahn nutzten, kam es zur Bezeichnung Schusterbahn.

Die Umleitung: Bis Donnerstag, 1. April, hält die Schusterbahn nicht in Kornwestheim, sondern verkehrt zwischen Untertürkheim und Ludwigsburg. In der Woche vom 8. bis 12. März fällt sie sogar ganz flach.