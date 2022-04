Bei einem Unfall an der Kreuzung Zeppelinstraße/Ludwig-Herr-Straße in Kornwestheim sind am Donnerstag drei Personen leicht verletzt worden. Gegen 21.45 Uhr war eine 35 Jahre alte Frau mit einem 39 Jahre alten Beifahrer auf der Zeppelinstraße unterwegs und wollte nach links in die Ludwig-Herr-Straße abbiegen. Eine 25-jährige Autofahrerin war gleichzeitig auf der Zeppelinstraße in die Gegenrichtung unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Beide Autofahrerinnen hatten laut Polizeibericht eine grüne Ampel. Die 35-Jährige hätte allerdings beim Abbiegen die Vorfahrt gewähren müssen, was sie laut Polizei vermutlich übersah. Die beiden Autos stießen so heftig zusammen, dass alle drei Insassen in Krankenhäuser gebracht und die Autos abgeschleppt werden mussten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 30 000 Euro.