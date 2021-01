Kornwestheim Vorfahrt ist nicht gleich Vorfahrt

Kornwestheim - Thomas Ulmer, Vorsitzender der Fraktion Grüne/Linke, prangerte die Verkehrsregelung in der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Weihnachtspause als „abenteuerlich“ an. Und in der Tat: Es ist schon originell, was sich die Stadt für die Karlstraße hat einfallen lassen. Galt an der Kreuzung mit der Weimarstraße in der Vergangenheit rechts vor links, so hat die Stadt schon vor längerer Zeit den Verkehrsteilnehmern auf der Südseite der Karlstraße Vorfahrt eingeräumt: freie Fahrt von der Eastleighstraße bis zur Stuttgarter Straße. Das bietet sich an, weil auch mehrere Buslinien dort verkehren und an den Einmündungen der Friedrich- und der Weimarstraße stets abbremsen mussten. Für die Fahrgäste ist das, insbesondere wenn sie keinen Sitzplatz ergattert haben, kein Vergnügen. Auf der Nordseite der Karlstraße fahren indes keine Linienbusse. Und dort bleibt’s bei der gewohnten Regelung: rechts vor links, auch an der Enmündung Weimarstraße. Autofahrer Richtung Bahnhof müssen also weiterhin auf die Bremse und Obacht geben, ob jemand von unten kommt.