Kornwestheim Vorfreude aufs Fest Nummer 50

Etwa 80 Kilometer haben die Luftballons zurückgelegt, die bei den Kornwestheimer Tagen in die Höhe flogen und den Kurs nach Süden setzten. Knapp 100 bunte Ballons seien losgeschickt worden, sagt Oliver Hicking, Vorsitzender des Stadtausschusses für Sport und Kultur und Hauptorganisator des Fests. In den ersten zwei Wochen seien schon 18 Postkarten zurückgekommen, die an den Ballons befestigt waren – manchmal haben die Finder sogar die Ballonfetzen mitgeschickt. Die meisten sind auf der Ostalb in Gerstetten gelandet. Bis Anfang Juli wartet Oliver Hicking noch, dann bekommen diejenigen einen Preis, deren Ballons am weitesten flogen.