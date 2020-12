Kornwestheim Vorm Großeltern-Besuch zum Schnelltest

Eine hundertprozentige Sicherheit versprechen die Schnelltests ohnehin nicht, Experten gehen aber von einer Aussagekraft von 95 Prozent aus. Ein letztes Restrisiko bleibt. Apropos Risiko: Das gibt es auch für die Teilnehmer an der Schnelltest-Aktion. Fällt ihr Test positiv aus, dann geht’s am Nachmittag nicht zu Oma und Opa, sondern daheim in Quarantäne, nachdem ein weiterer PCR-Test in einer Fieberambulanz oder einer anderen Teststelle durchgeführt worden ist. Die Tests im Rathausfoyer werden von medizinisch ausgebildeten Helferinnen und Helfern durchgeführt. Das sei möglich, wenn ein Arzt anwesend sei, so Daniel Schmitt. Er betont, dass diese besondere Aktion sich wirklich nur an die Menschen richte, die wegen eines Verwandtenbesuchs unsicher seien und das Risiko einer Virus-Übertragung minimieren wollen. Das Heiligabend-Angebot sei nicht dazu gedacht, sich kurz vor Jahresende zwischendurch einfach mal testen zu lassen. Wer sich am 24. Dezember beim DRK aufs Covid-19-Virus überprüfen lässt, bekommt keine allgemeine Bescheinigung über das Testergebnis.