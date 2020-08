Kornwestheim Vorreiter mit neuem Fluchtweg

Die Umbauten an Kornwestheims größtem städtischen Kinderhaus – zwei Krippen- und fünf altersgemischte Gruppen, 27 pädagogische Fachkräfte, drei Hauswirtschaftskräfte – hatten Mitte Juli für leichten Unmut in der Elternschaft gesorgt. Aufgrund der Baustelle konnten die Kinder bis zu den Ferien den Garten und die dortigen Spielgeräte nicht benutzen. Die Lösung: Gruppenweise ging es ab und an auf den öffentlichen Spielplatz in der nahen Schubartstraße. „Dadurch hat sich die Lage hier etwas entspannt“, gibt Birgit Scheurer, Leiterin des städtischen Fachbereichs Kinder, Jugend und Bildung, zu Protokoll. Die Kinder hätten auch eine Fläche hinter dem benachbarten Bewohner- und Familienzentrum (BFZ) nutzen können.