Kornwestheim Vorschulkinder dürfen wieder in die Kita

Schon am 6. Mai hatte das Kultusministerium mitgeteilt, die Betreuung an den Kitas im Land auf bis zu 50 Prozent der Kinder ausweiten, war dann aber wochenlang konkrete Aussagen schuldig geblieben. Auch die Stadt Kornwestheim wartete auf die Vorgaben aus der Ausführungsverordnung, um planen zu können, welche Personengruppen zusätzlich betreut werden dürfen. Viele Eltern, die erwartet hatten, ihre Kinder schon ab dem 18. Mai wieder in die Kita bringen zu dürfen, waren enttäuscht und verärgert. Nun hat das Land bekannt gegeben, dass vorrangig Vorschulkinder wieder in die Einrichtungen dürfen, erklärt Birgit Scheurer, Leiterin des städtischen Fachbereichs Kinder, Jugend, Bildung. So will man gewährleisten, dass jedes Kind vor seiner Einschulung die Möglichkeit hatte, noch einmal den Kindergarten zu besuchen.