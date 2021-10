Kornwestheim Vortrag vom Wirtschaftsexperten

Gesellschaft kurz vor dem Absturz

Laut Friedrich befindet sich die Gesellschaft kurz vor diesem Absturz. Die Schuldigen sieht er in den Notenbanken, die immer mehr Geld druckten, und in der Politik. „Politiker sind strukturell gierig und können mit Geld nicht umgehen,“ lautet einer seiner Sätze. „Erkennen Sie hier gewisse Lügen?“, fragt er und projiziert Wahlplakate von SPD, CDU und den Grünen mit dem Beamer auf die Leinwand. Trotz der schlechten Aussichten bleibt sein Vortrag unterhaltsam, Friedrich bindet die Zuhörer ein und stellt Fragen. Mit Sätzen wie „Selbst Jesus Christus hatte auf dem Sparbuch mehr Zinsen als wir“ ruft er Gelächter hervor. Marc Friedrich hat an diesem Abend ein zweites Buch im Gepäck: „Die größte Chance aller Zeiten“. Der Titel ist Programm, denn in jedem Scheitern, das habe die Geschichte gezeigt, liege ein Neuanfang, so der Autor.