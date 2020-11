Kornwestheim Vorübergehend Schluss mit lustig

Magerl ist zudem als Zunftrat bei der Fasnetzunft in Amt und Würden. Er sagt: „Die Kampagne 2020/21 ist natürlich gelaufen. Wir können ja überhaupt nichts planen.“ Die einzige Veranstaltung, die eventuell möglich ist, ist ein Narrengottesdienst. Dieser könnte vielleicht am eigentlichen Fasnets-Wochenende 2021 steigen. Man befinde sich darob in Gesprächen, so Magerl. Alles andere habe man abgesagt. So fällt etwa der Umzug aus, für den bereits 60 Gruppen zugesagt hatten. Die Prunksitzungen sind ebenfalls gestrichen, genau wie der Rathaussturm und das Guggen-Open-Air. Ob sich einige Zünfte zu internen Veranstaltungen treffen, falls dies in entsprechendem Maße wieder erlaubt ist, ist noch offen.