Vermutlich beim Rangieren hat ein Unbekannter am Dienstag in der Zeit von 8.45 bis 15 Uhr einen in der Straße „Am Containerbahnhof“ in Kornwestheim geparkten VW beschädigt. Wie die Polizei in ihrem Bericht mutmaßt, könnte der Schaden durch einen Lkw entstanden sein. Er wird auf rund 1500 Euro geschätzt.