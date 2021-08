Kornwestheim Wählen per Brief – aber richtig und pünktlich

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Briefwahlunterlagen zu beantragen: • Digital per Abscannen des QR-Codes auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Es erfolgt eine Weiterleitung zum bereits ausgefüllten Internetwahlscheinantrag. • Schriftlich geht auch: Den Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausfüllen und per Post mit ausreichend frankiertem Umschlag oder per Fax (an dei 0 71 54/2 02 87 10) an das Wahlamt schicken. Die Briefwahlunterlagen werden innerhalb weniger Tage zugestellt, frühestens ab 23. August. • Ebenfalls möglich ist die persönliche Abholung im Briefwahlbüro im Kornwestheimer Rathaus, Jakob-Sigle-Platz 1, 70806 Kornwestheim, Bürgerbüro (Zimmer 003) von 30. August bis zum 24. September. Mitzubringen sind Wahlbenachrichtigung und Personalausweis.• Die Unterlagen gibt es zudem als Link auf der Homepage der Stadt Kornwestheim.