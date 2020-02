Ein Besucher aus Aldingen, der in Kornwestheim arbeitet und sein Auto zu besagter Zeit dort geparkt hatte, berichtet: „Auf der Fahrerseite wurde mein Spiegel komplett abgerissen, auf der anderen Seite habe ich ebenfalls einen Schaden.“ Er habe zufällig gesehen, wie sich jemand an dem Fahrzeug zu schaffen machte und sich in der Folge mit Anwohnern ausgetauscht, auch Polizeistreifen vom Kornwestheimer Revier waren nachts nach der Tat vor Ort. Nach Beobachtungen der Anwohner könnten sogar 15 bis 20 Fahrzeuge von den Vandalen angegangen worden sein.