Kornwestheim Wann an Ostern wo gebetet wird

Die evangelische Kirche Kornwestheim feiert am Dienstag, 12. April, in der Johanneskirche und am Mittwoch, 13. April, in der Heilig-Geist-Kirche eine Passionsandacht. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Am Gründonnerstag, 14. April, wird im ökumenischen Thomashaus um 19.30 Uhr ein Abendgottesdienst mit besonderem Abendmahl gefeiert. Ein festlich geschmückter Tisch, Texte, Gedanken und Gebete zur Passionszeit erwarten die Besucher. Umrahmt wird der Gottesdienst mit Musik von Violine und Flöte und neuen Liedern. Am Karfreitag sind Gottesdienste, jeweils mit Abendmahl, um 9.30 Uhr in der Martinskirche, um 10.30 Uhr in der Johanneskirche und um 11 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche geplant.