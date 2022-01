Und das kam so: Gritz berichtete von einem Anruf, den er bekommen hatte. Im Gespräch sei es um den intensiven Einsatz von Laubbläsern im Bereich der Grünflächen an der Eastleigh- und Beethovenstraße gegangen. „Muss das sein?“, fragte der Sozialdemokrat in die Runde aus Stadträten und Verwaltungsvertretern. Ferner wollte er wissen, ob es denn in Sachen Laubbläser bei der Kommune eine bestimmte Konzeption gebe, wann und wo diese eingesetzt werden. Und er merkte an, dass ein Einsatz an bestimmten Stellen, vor allem auf Grünflächen, „für die Arterhaltung nicht ganz so optimal“ sei.