Kornwestheim - Eine Warnbake stand mitten auf der Landesstraße zwischen Kornwestheim und Stammheim – das zumindest meldeten am Montag gegen 23.50 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei. Mutmaßlich stammte das Verkehrszeichen von der rund 500 Meter entfernten Baustelle bei der Einmündung „Am Containerbahnhof“. Die Beamten vermuten: Das Hindernis wurde von einem Unbekannten auf der Straße platziert. Die Bake wurde möglicherweise bewusst so aufgestellt, dass Autofahrer sie schlecht sehen können. Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht unter der Telefonnummer 0 71 54/ 13 13 0 nach Zeugen.