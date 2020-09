Die Stadt Kornwestheim setze auf Radio, Fernsehen und die Warn-App Nina des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die sich zunehmend etabliert habe, so Florian Zangl, Leiter des Fachbereichs Recht, Sicherheit und Ordnung. Man gehe davon aus, dass man auch übers Radio und „Nina“ zahlreiche Menschen erreiche. „Bei einem lokalen Katastrophenfall in Kornwestheim besteht darüber hinaus immer noch die Gelegenheit, dass die Feuerwehr durch das Stadtgebiet fährt und Durchsagen per Lautsprecher macht“, so Zangl in einer Antwort auf eine Anfrage unserer Zeitung.