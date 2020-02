Kornwestheim Warten auf die Drogerie hat bald ein Ende

Im Norden der John-F.-Kennedy-Allee wird derzeit noch gearbeitet, aber ein Ende ist bereits in Sicht. Dort entstanden ist ein mehrgeschossiger, länglicher Bau mit einem sich anschließendem Turmgebäude. In einem Bereich des Komplexes soll sich auch ein Wunsch vieler Einwohner von Pattonville erfüllen: Im Erdgeschoss des nördlichen Gebäudeteils zieht eine Filiale der Drogeriekette Rossmann ein. Sie soll am Samstag, 25. April, eröffnet werden, teilt das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung mit.