Kornwestheim Warum der Lügner nur aufs Lügen achtet

Wird man als Kriminalbeamter besonders häufig angelogen?

Ich gehe davon aus, dass ich im beruflichen Kontext häufiger angelogen wurde als im privaten Bereich. Aber vermutlich habe ich es im Privaten seltener bemerkt.

Warum haben Sie berufliche Lügen besser enttarnen können?

Die emotionale Distanz zum Gegenüber ist einfach viel größer. Außerdem gibt’s Möglichkeiten, Aussagen zu überprüfen – sei es mithilfe der Kriminaltechniker oder weiterer Zeugen, die ein Geschehen möglicherweise ganz anders schildern.

Was schätzen Sie: Wie oft sind Ihnen Lügen im beruflichen Kontext durchgegangen?

Schwer zu sagen. Gemerkt haben wir es wohl in den allermeisten Fällen. Es ist aber oft die Frage, ob wir es auch haben beweisen können, dass es sich um eine Lüge handelt.

Woran erkennen Sie Lügen?

Ich beschreibe in meinem Buch die verbalen und nonverbalen Lügensignale. Bei der Sprache sind es häufig die unbewusst daher gesagten Worte, die einen aufmerksam werden lassen. Oder es kann ein Halbsatz sein, bei dem die Absicht durchschimmert, nicht bei der Wahrheit bleiben zu wollen. Wenn dann auch noch die Körpersprache nicht zu dem passt, was gesagt wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass gelogen wird.

Können Sie mal ein paar typische Details nennen, an denen Sie die Lüge erkennen?

Das Hauptaugenmerk des Lügners gilt nicht der Geschichte, die er da erzählt, sondern dem Ziel, nicht erwischt zu werden. Deshalb verhaspelt er sich. Was man auch bedenken muss: Keine Lüge ist vollständig gelogen. Es sind immer Einzelheiten dabei, die stimmen. Und je mehr Wahrheit eine Lüge enthält, umso schwieriger wird die Auflösung – insbesondere dann, wenn es sich um einen komplexen Fall handelt.

Gibt es gute und schlechte Lügner?

Ich würde eher von erfolgreichen und erfolglosen Lügnern sprechen. Die Performance unterscheidet sie. Der eine ist nervös und das Verhalten durchsichtig, der andere ist abgebrüht und cool und macht es seinem Gegenüber nicht ganz so einfach.

Ist für Sie Lüge gleich Lüge oder machen Sie Unterschiede?

Es gibt Unterschiede. Wie geht es Ihnen? Wenn ich darauf mit gut antworte, obwohl es mir gar nicht gut geht, dann ist das eine Alltagslüge, die mir das Leben einfacher macht. Es gibt auch existenzielle Lügen, die notwendig sind, um zu überleben oder keinen schweren Nachteil zu erleiden. Die stehen aber außerhalb meiner Betrachtungen in dem Buch. Was man nicht machen darf ist, einen Lügner, der seinen Schwindel eingesteht, als Verlierer zu betrachten. Ziel soll stets eine Gewinner-Gewinner-Lösung sein. Die Justiz ist oft bereit, ein Geständnis zu honorieren. Ich kann mich auch spontan an keinen Fall in meiner beruflichen Laufbahn erinnern, in dem sich ein Geständnis negativ ausgewirkt hätte. Dies ist in Ausnahmefällen aber sicher denkbar.

Das heißt: Ihr Rat an alle, die es mit den Ermittlungsbehörden zu tun bekommen, ist, auf jeden Fall bei der Wahrheit zu bleiben?

Mein allererster Rat ist es, Respekt zu zeigen und sich korrekt zu verhalten. Man sollte zuhören, welche Rechte man hat – und dann sein eigener Anwalt sein. Ja, manchmal ist es vielleicht gut, zunächst zu schweigen und sich anwaltlichen Beistand zu holen.

Es gibt ja Menschen, die belügen sich selbst und schaffen sich ihre eigene Wahrheit. Ist es in solchen Fällen besonders schwer, die Lügen zu enttarnen?

Ich würde gar nicht von einer Lüge sprechen, sondern von einer anderen Realität. Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass es in solchen Fällen häufig persönliche, emotionale oder psychische Auffälligkeiten gibt.

Wenn ich Ihr Buch aufmerksam lese, werde ich dann zum besseren Lügner, weil Sie mir die Tricks verraten, wie ich damit durchkomme?

Ich denke nicht, weil die Gesamtheit der Informationen, die beim Gegenüber ankommen, entscheidend sind. Sind sie stimmig oder passt da etwas nicht? Es sind die Details, an denen man erkennt, ob geflunkert wird oder nicht.

Darf die Polizei mit Lügen arbeiten, um der Lösung eines Falls näherzukommen?

Niemals. Das wären verbotene Vernehmungsmethoden, die auch ein Verwertungsverbot vor Gericht nach sich ziehen würden. Die Maßnahmen eines Ermittlungsbeamten sind immer nachvollziehbar, und das ist auch gut so. Im Privaten ist es ja durchaus vergleichbar: Wie wollen sie denn ihr Gegenüber auffordern, die Wahrheit zu sagen, wenn sie selbst dabei eine Lüge vorbringen?

Sie haben sich erstmals als Autor betätigt. Wie war es für Sie ein Buch zu schreiben?

Eigentlich wollte ich ein Seminar übers Thema Lügen vorbereiten. Aus den Stichworten, die ich mir aufgeschrieben habe, ist dann ein ganzer Text geworden und daraus schließlich ein Buch, das für sich alleine stehen kann. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, aber es war auch richtig, richtig viel Arbeit. Ich habe rund zweieinhalb Jahre daran gearbeitet – nicht durchgehend, aber immer wieder mal.

Die Polizei formuliert stets korrekt, was aber nicht unbedingt immer gut lesbar ist. Haben Sie sich von dieser doch sehr bürokratischen Sprache lösen können?

Ich habe mich immer bemüht, mir diese Sprache im privaten Bereich nicht zu eigen zu machen.

Wen haben Sie beim Schreiben als Leser vor Augen gehabt: die Kollegen von der Polizei oder den normalen Bürger?

Den interessierten, normalen Leser. Ein früherer Chef hat das Buch gelesen und mir zurückgemeldet, dass ich kein Fachchinesisch verwendet habe. Und wenn ich es getan hätte, hat er gesagt, dann hätte er es nicht gelesen. Ich habe zudem Wert daraufgelegt, dass die Kapitel kurz und übersichtlich sind und dass Grafiken das Ganze auflockern. Der Praxisnutzen des Buches stand im Vordergrund. Es gibt viele Beispiele, konkrete Hinweise und hilfreiche Tipps für den privaten oder professionellen Alltag.

„Lügensituationen erkennen und aufrichtig verhandeln“ heißt das 118 Seite starke Buch, das über Amazon erhältlich ist und 19,42 Euro kostet.