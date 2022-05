Kornwestheim Warum die Gruhbänke so hoch sind

Lesen Sie aus unserem Angebot: 323 Meter Akten gehen auf die Reise

Vor 21 Jahren hatte sich das Landesamt für Denkmalpflege an die Arbeit gemacht, die Kleindenkmale zu erfassen – und das mit Hilfe von vielen Ehrenamtlichen, die in ihren Heimatregionen die Kleindenkmäler aufspüren, kartieren und fotografieren. Martina Blaschka vom Landesamt spricht von einem Projekt der aktiven Heimatpflege und des Denkmalschutzes. „Viele haben sich darauf eingelassen und lernen ihre Heimat besser kennen.“ In 24 Projektkreisen wurden und werden noch die Kleindenkmäler im ganzen Land erfasst. Martina Blaschka geht davon aus, dass 3000 bis 4000 Objekte pro Kreis zusammenkommen. „Wenn wir die Grenzsteine hinzuzählen, dann werden es noch deutlich mehr.“ Blaschka bezeichnet die Kleindenkmäler als „Geschichtsbücher in der Landschaft.“

Unterstände in den Weinbergen gehören auch dazu

Was alles zu den Kleindenkmälern zählt, das verdeutlicht die Ausstellung im Grundbuchzentralarchiv. Unterstände in den Weinbergen gehören zum Beispiel dazu, Brunnen, Brücken und Schützenwehre. Wegkreuze und Bildstöcke sind eher in den katholisch geprägten Landesteilen zu finden, Gedenksteine gibt’s überall.

In Hessigheim, weiß Reinhard Wolf zu berichten, erinnert ein Exemplar an einen Pfarrer Mayer, der im Jahr 1901 nächtens in den Felsengärten auf dem Heimweg von Mundelsheim zu Tode stürzte. „Ob er ganz nüchtern war, ist nicht überliefert“, fügt Wolf hinzu. In Freudental gedenkt man mithilfe eines Steins der Schimmelstute Helene, die unter anderem von König Friedrich geritten worden war. Möglicherweise war der Landesherr zu füllig für das angeblich eher schwache Pferd. Am 20. Mai 1812 verendete es, zwei Tage später wurde die Stute unter militärischen Ehren im Freudentaler Wald zu Grabe getragen.

Ach, um den Kreis zum Anfang des Textes zu schließen: Hätte die Stute nur eine Gruhbank am Wegesrand gehabt, um den König dort einmal abzusetzen. . .

Denkmale oder Denkmäler?

„Kleindenkmale Baden-Württemberg“

ist die Ausstellung der Landesdenkmalpflege überschrieben. Der Duden empfiehlt als Plural von Denkmal Denkmäler, aber auch Denkmale sei möglich. Das sei aber eine etwas „gehobene“ Formulierung.

Grundbuchzentralarchiv

Die Ausstellung in den Räumlichkeiten in der Stammheimer Straße 10 ist nur bis zum 2. Juni zu sehen – montags von 9 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 18 Uhr. Für zwei Termine werden Führungen angeboten – am Donnerstag, 12. Mai, 16 Uhr, sowie am Donnerstag, 2. Juni, 16 Uhr. Eine Anmeldung zu den Führungen ist erforderlich: Telefon 0 71 54 / 17 82 05 00 oder per E-Mail an gbza@la-bw.de. Der Eintritt zu der Ausstellung im Grundbuchzentralarchiv ist frei.