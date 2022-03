Kornwestheim Warum gibt es keinen Hybrid-Unterricht?

Als die Schulen coronabedingt geschlossen waren, haben Lehrkräfte es geschafft, auf digitalen Unterricht umzustellen. Wenn aber nun einzelne Kinder in der Schule fehlen, können sie nicht per Internet an der Stunde teilnehmen, zumindest hat Pascal Fuchs diese Erfahrung an der Schillerschule, dem Ernst-Sigle-Gymnasium und der Theodor-Heuss-Realschule gemacht. Dabei erwartet der Vater keinen perfekten Hybrid-Unterricht. „Es wäre schon okay, wenn die Kinder von zuhause aus wenigstens die Tafel sehen könnten und vielleicht noch den Lehrer hören“, sagt er.