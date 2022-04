Kornwestheim Was das Schulessen alles leisten muss

– Der künftige Essenslieferant muss seinen Beschäftigten mindestens den Mindestlohn zahlen.

Mehr sei nicht möglich, heißt es vonseiten der Stadt. „Die Kohlendioxid-Bilanz eines Menüs als Wertungskriterium festzulegen, hält einer vergaberechtlichen Prüfung nicht Stand.“ Oberbürgermeisterin Ursula Keck warnte auch davor, wie von der Fraktion Grüne/Linke zunächst in einem Antrag, der aber später wieder zurückgezogen worden ist, gefordert, den Vertrag nur auf zwei Jahre abzuschließen. Dafür sei das Verfahren zu aufwendig, als dass man es alle zwei Jahre durchführen könne. Schließlich beteilige die Stadt auch Schulvertreter und Eltern an der Suche nach den richtigen Maßstäben, die das Essen erfüllen soll.

Diskussion unter den Stadträten

Im Verwaltungs- und Finanzausschuss entspann sich am Donnerstagabend eine lebendige Diskussion übers Schulessen. Die Stadt lege überall Wert auf Nachhaltigkeit. „Es kann aber nicht nachhaltig sein, wenn das Essen von weither angekarrt wird“, sagte Stadträtin Gabi Walker (Freie Wähler). Man müsse Formulierungen finden, die das verhinderten. Die OB hält das für nicht möglich. Sie würde liebend gerne anders agieren. „Aber wir können nichts für die Ausschreibungsverfahren. Sie haben einen Umfang angenommen, der jenseits davon ist, was nützlich und gut ist.“

In einem zweiten Antrag fordern die Grünen unter anderem, in der Zukunft auch vegane Essen anzubieten. Stadträtin Silvia Stier (CDU) hält davon gar nichts. „Veganes Essen für Kinder, das ist ein echtes Problem.“ Die Versorgung mit Eisen sei dann gefährdet. Das Essen an den Schulen, lobte Stier, sei sehr ausgewogen und die Auswahl reichhaltig. Ender Engin (FDP) regte an, eher auf eine Qualitätssteigerung zu achten und beispielsweise Biofleisch zu verwenden.

Die Wunschliste der Fraktion Grüne/Linke geht noch über das vegane Essen hinaus. Sie will von der Stadt für künftige Ausschreibungen aufgelistet haben, welche Methoden, das Essen anzuliefern und in der Schule aufzubereiten, die besten sind und ob die Küchen in den Schulen eventuell nachgerüstet werden müssen.