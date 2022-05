20 Jahre lang hat die Genossenschaft nicht mehr getagt

Wer in Kornwestheim ein Stückchen Erde sein Eigen nennt, das nicht eingezäunt ist und – wenn auch nur rein theoretisch – bejagbar ist, der darf sich glücklich schätzen, automatisch Mitglied dieser Jagdgenossenschaft zu sein. 20 Jahre lang hat die Genossenschaft nicht mehr getagt, aber nun wird’s Zeit. Aus dem 2015 in Kraft getretenen Jagd- und Wildtiermanagementgesetz ergibt sich, dass die Genossenschaftsmitglieder die Verwaltung ihrer Vereinigung dem Gemeinderat, also dem örtlichen Platzhirsch, übertragen dürfen. Das hätte spätestens im April 2021 geschehen müssen, aber wegen der Corona-Pandemie gab’s eine Schonzeit, die am 30. Juni endet. Deshalb heißt es nun: Auf, auf zum fröhlichen Tagen.