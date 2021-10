Kornwestheim Was heißt „während Corona“?

Zeiträume mit Einschränkungen

Der Betreff war in der Formulierung simpel gehalten: „Nichterhebung von Entgelten der Kindersportschule während Corona-Zeit“. Und Punkt 2 der Vorlage formulierte etwas verklausulierter: „Die Entscheidung der Aussetzung/Erstattung der Mitgliedsentgelte der Kindersportschule, für die Zeiten der Schließung und Einschränkungen während Corona, wird als Geschäft der laufenden Verwaltung an die Verwaltung übertragen.“ Nun schaltete sich Stier ein: „Ich hätte gerne eine Definition von ‚während Corona’“, so die Christdemokratin. Und weiter: „Corona wird uns nicht so schnell verlassen, müsste man das da nicht einschränken?“ Fragende Gesichter gab’s darauf – und eine Antwort. Die lieferte Oberbürgermeisterin Ursula Keck persönlich. „Es geht dabei um Zeiträume, in denen wir Einschränkungen erfahren und die Angebote nicht so machen können, wie wir sie kennen.“ Als Beispiel nannte sie ein Begegnungsverbot in den Sporthallen. Auch die OB war der Meinung, dass Corona zu einem Teil des täglichen Lebens werde. Am Ende erteilte der Ausschuss die einstimmige Empfehlung in Richtung Gemeinderat, die Entgelte nicht zu erheben. Dieser war wenige Tage später ebenfalls ohne Gegenstimme d’accord.