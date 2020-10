Kornwestheim Was in den Nistkästen das Jahr über passiert

In zwei Dreier-Gruppen ziehen die „Tatortreiniger“ los, derweil sich Bernd Mathe, der Sprecher des Kornwestheimer Nabu, der beiden Jüngsten annimmt, die zusammen mit der Mama am frühen Morgen den Weg auf den Friedhof gefunden haben. Während die Erwachsenen einen Nistkasten nach dem anderen abhängen, öffnen, leeren, die Untersuchung minutiös protokollieren und die gesäuberten Kästen wieder aufhängen, zeigt Bernd Mathe der vierjährigen Leonie und ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Max, wie Nistkästen von innen aussehen und was man anhand des Inhalts alles erkennen kann. Ihm ist es wichtig, auch die Jüngsten für die Belange des Nabu zu interessieren. „Wir haben nicht unbedingt Nachwuchssorgen, aber bei vielen unserer Arbeiten muss man körperlich zupacken oder wie hier auf eine Leiter steigen.“ Und dazu seien nicht alle Mitglieder in der Lage. Generell ist Mathe aber sehr zufrieden mit der Motivation, denn „von unseren aktuell 329 Mitgliedern sind etwa 50 bereit, aktiv mitzuhelfen, und etwa genauso viele sind jünger als 27 Jahre“.