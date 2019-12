Kornwestheim „Was kann uns besseres passieren?“

Renz spannte in seiner Predigt einen Bogen von der Vergangenheit zur Zukunft der Kornwestheimer katholischen Christen, von der Kirche und ihrer Bedeutung als weltweiter Institution hin zum Wirken der Gläubigen vor Ort. Der Weihbischof forderte die Kinder in der sehr gut besuchten Kirche auf, einfach einmal aufzustehen – Dutzende junge Kornwestheimer erhoben sich, was Renz sichtbar freute. „Auf euch kommt es an, wenn hier auch künftige Jubiläen gefeiert werden sollen“, wandte er sich direkt an die jüngsten Christen und rechnete vor: „Wer heute zwölf Jahre alt ist, der ist in meinem Alter, wenn dann einmal die St.-Martinus-Gemeinde ihr 150-jähriges Bestehen feiert.“