Kornwestheim Was man über Organspenden wissen sollte

An jedem Serviceschalter im Kornwestheimer Bürgerbüro liegen deshalb ab sofort Informationsfaltblätter mit heraustrennbarem Organspendeausweis aus. Zusätzlich erhalten Interessierte auf Nachfrage den Organspendeausweis als Plastikkarte und weiteres Informationsmaterial. Das Informationsfaltblatt ist in verschiedenen Sprachen ausgelegt, so teilt die Stadt es mit. Für die Beantwortung spezifischer Fragen zu Organ- und Gewebespende stehe die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter der Telefonnummer 0 800 / 90 40 400 zur Verfügung, heißt es zudem aus dem Rathaus. Patientinnen und Patienten haben außerdem die Möglichkeit, sich bei ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt zu Organ- und Gewebespenden beraten zu lassen.