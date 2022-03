Kornwestheim Waschmaschine löst Brand aus

Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim hat in der Nacht zum Donnerstag eine Frau und ihre beiden Katzen aus einer brennenden Wohnung gerettet. Gegen 23.30 Uhr am Mittwochabend sind 26 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen zur Güterbahnhofstraße ausgerückt, wo ein Wäschetrockner in einem Badezimmer Feuer gefangen haben soll. Die 26-jährige Bewohnerin hatte mit ihrer Katze bereits auf dem Balkon auf die Einsatzkräfte gewartet und wurde von dort aus mit der Drehleiter gerettet. Der eigentliche Fluchtweg durchs Treppenhaus sei zu diesem Zeitpunkt schon zu stark verraucht gewesen, sagt Feuerwehr-Sprecher Peter Schraud.