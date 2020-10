Kornwestheim Wassermangel: Biotop statt Tretbecken

Nun wird das Kneippbecken ausgebaut und ein Laichgewässer angelegt. Die Erhaltung oder die Schaffung solcher Biotope gelte als eine der wichtigsten Maßnahmen zum Schutz der Amphibien, die zu den bedrohten Tierarten in Baden-Württemberg gehörten, so die Stadt. Eine Alternative sieht die Verwaltung nicht: Wollte man das Kneippbecken an diesem Standort halten, müsste es mit Trinkwasser befüllt werden. Das aber müsste aus hygienischen Gründen regelmäßig abgelassen und ersetzt werden. Allerdings: Die Stadt will nach einem Alternativstandort für das Wassertretbecken suchen, auf dass die Kneippjünger weiterhin ihrer Leidenschaft frönen können.