Kornwestheim Wasserschaden in der Johanneskirche

Kornwestheim - „Und das Wasser lief um den Altar her, und die Grube ward auch voll Wasser.“ (1. Könige 18,35). Nein, um den Altar lief das Wasser nicht. Es breitete sich in den vergangenen Wochen im Mauerwerk im hinteren Teil der Johanneskirche aus. Dieser Tage wurde der Schaden bemerkt, und nun kann die Kirche, die gleichzeitig Gemeindehaus ist, allenfalls noch für Gottesdienste genutzt werden. Die Absage aller Veranstaltungen und Treffen wegen der Corona-Pandemie kommt der Gemeinde deshalb – was die Nutzung der Johanneskirche betrifft – gar nicht so ungelegen.