Risch hat aus Sicht der Kornwestheimer Oberbürgermeisterin maßgeblichen Anteil daran, dass die Städtepartnerschaft mit Weißenfels, die bereits 1985 vorbereitet und erst nach dem Mauerfall am 9. Februar 1990 unterzeichnet wurde, heute so intensiv gelebt wird. „Sie haben während Ihrer Amtszeit alles dafür getan, das Heimatgefühl der Menschen zu stärken, Ihnen eine Zusammengehörigkeit und Identität zu geben“, sagte Keck in ihrer Rede im Weißenfelser Kulturhaus. Weiter wird sie in einer Pressemitteilung der Stadt Kornwestheim zitiert: „Die Kulturverbundenheit schafft Selbstbewusstheit und ein Urvertrauen. Dieses Vertrauen brauchen die Menschen, um auch das politische Handeln positiv mitzutragen und sich als Teil eines Gemeinwohls zu sehen, das für einen sozialen Frieden eintritt.“