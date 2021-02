Kornwestheim Wegen Corona: Änderungen in Wahlbezirken

Kornwestheim - In den nächsten Tagen erhalten alle Wahlberechtigten in Kornwestheim ihre Wahlbenachrichtigung für die Landtagswahl am 14. März. Auf dieser ist angegeben, welchem Wahllokal die Wähler zugeordnet sind. Wie die Stadt nun mitteilte, mussten folgende Wahlbezirke aufgrund der Zugangsbeschränkung der Gebäude verlegt werden: • Wahlbezirk 11: bisher Seniorenzentrum am Stadtgarten; künftig Kindergarten Weimarstraße. Zugang über Karlstraße, Dr. Siegfried-Pflugfelder-Platz („Campanile“) oder die Bahnhofstraße, „Parco d`amore“ • Wahlbezirk 16: bisher Jakob-Sigle-Heim; künftig Kindergarten Rosensteinstraße