Kornwestheim Wegen fehlender Tattoos

„Das ist schon eine ganz schöne Sauerei“, sagte die Richterin im Laufe der Verhandlung am vergangenen Freitag. Ein vermeintlich falscher Rohrreiniger hatte im April vergangenen Jahres einem Kornwestheimer eine überteuerte Rechnung ausgestellt. Für das Entfernen einer Verstopfung in einer Wohnung in der Johannesstraße hatte der Mann rund 1400 Euro von dem Bewohner bei einer Arbeitszeit von rund einer halben Stunde verlangt und damit deutlich mehr als für die Arbeit angemessen. Dennoch bezahlte der Wohnungsmieter die geforderte Summe in bar. Der nächste Schreck ließ nicht lange auf sich warten: Wenige Tage später trat die Verstopfung erneut auf. „Die Arbeit wurde nicht sachgemäß erledigt“, urteilte der Mitarbeiter einer Fachfirma, der die Verstopfung daraufhin entfernt hatte. Zudem sei der abgerechnete Preis trotz eines Spätzuschlags völlig überzogen, sagte der Handwerker als Zeuge vor Gericht.