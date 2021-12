Kornwestheim Weihnachten zwischen Tür und Angel

Dass sie nicht gemeinsam Weihnachten feiern können, das bedauern die Beteiligten zutiefst – zuvorderst natürlich die Bewohnerinnen und Bewohner der Obdachlosenunterkunft und der Sozialwohnungen im Moldengraben, für die die Feier im Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeindehaus ein Höhepunkt des Jahres war. „Für manche sogar der Höhepunkt“, sagt Sozialarbeiterin Liane Liepold, die sich seit vielen Jahren um die im Moldengraben Gestrandeten kümmert. Für ein paar Stunden konnten sie ihre Zuhause verlassen, gemeinsam am großen Tisch essen, Gespräche führen und – laut Liane Liepold ganz wichtig – Weihnachtslieder singen. Frühere Bewohner waren eingeladen und feierten mit, die Oberbürgermeisterin schaute stets vorbei und plauderte mit den Gästen. Was die Feier ausgemacht habe, das seien die Gespräche auf Augenhöhe gewesen, berichtet Liane Liepold. Und sie hofft natürlich, dass es die Weihnachtsfeiern in alter Form auch wieder geben wird. In diesem Jahr allerdings ist das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Sicherheit geht vor.