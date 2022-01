Kornwestheim Weihnachtsbaum und Beleuchtung müssen weichen

Kornwestheim - Die Tage des Weihnachtsbaumes, der seit Ende November in 48 Metern Höhe den Rathausturm ziert, sind gezählt. Er wird am Dienstag, 11. Januar, abtransportiert. Weil, wie schon beim Aufstellen des Gehölzes, ein schwerer Autokran aufgebaut werden muss, wird die Stuttgarter Straße im Bereich zwischen dem Jakob-Sigle-Platz und der Zeppelinstraße/Johannesstraße an diesem Dienstag von 7 bis 12 Uhr komplett gesperrt. Die Tiefgarage am Marktplatz bleibt in diesem Zeitraum aber geöffnet. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.