Kornwestheim - Weihnachtsmusik statt Tatütata, bunte Lichterketten statt Blaulicht: In einer besonderen Mission war die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr erstmals in der Stadt unterwegs. Aus Anlass des Nikolaustages haben die Kameraden die Kinder ihrer aktiven Mitglieder am späten Nachmittag mit den Einsatzfahrzeugen der Wehr abgeholt, um sie zur Feier auf die Kornwestheimer Wache zu bringen. Dort gab es für die Jungen und Mädchen etliche Geschenke vom Nikolaus. Das Warten auf den Mann im roten Mantel vertrieben sich die Kinder und ihre Eltern mit dem Singen von Weihnachtsliedern. Foto: Peter Mann