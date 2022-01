Kornwestheim Weiße Striche für den Abstand

Kornwestheim - Das können die Fahrradfahrer nun wirklich nicht übersehen: Wenn sie von der Stammheimer Brücke kommend nach Kornwestheim fahren und an der Kreidlerstraße der Radweg endet, dann werden sie auf die Fahrbahn geleitet – mit vielen Rad-Piktogrammen und neuen Markierungen, die ihnen zusätzliche Sicherheit geben sollen. So ist links neben dem Parkstreifen für Autos ein sogenannter Sicherheitsstreifen eingezeichnet worden. Dabei handelt es sich nicht um einen zu schmal geratenen Radweg. Die gestrichelte Markierung soll verhindern, so die Stadt Kornwestheim in einer Antwort auf die Anfrage unserer Zeitung, dass „Radfahrer und Radfahrerinnen zu nah an parkenden Fahrzeugen entlangfahren und dann eventuell von sich öffnenden Türen erfasst werden können“. Durch den Sicherheitsstreifen fahre der Radler in ausreichendem Abstand zu den parkenden Fahrzeugen. Die nicht gerade wenigen Radler-Symbole seien aufgebracht worden, um den Autofahrern zu signalisieren, dass „weiterhin mit Radverkehr zu rechnen ist“.