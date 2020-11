Kornwestheim/Weißenfels Schickt die Jana aus Kassel mal rüber nach Brüssel

Was aber wiederum kaum jemand weiß: Auch im Stadtrat von Weißenfels, der prachtvollen Partnerkommune Kornwestheims janz weit im Osten Deutschlands, ist die PARTEI überaus aktiv. Dort gibt es eine Ortsgruppe und seit einiger Zeit mit Eric Stehr einen gewählten Vertreter im Gemeinderat. Im Gegensatz zum luxuriösen House-of-cards-mäßigen Leben in Brüssel mit Kaviar, Lachshäppchen und all den anderen Fischsorten, wie sie gerne mal vom Kopf her stinken, wird hier, an der Basis, die wirklich harte Partei-Arbeit der PARTEI geleistet. „Ich habe übrigens auch einen Kalender der Stadt Kornwestheim an der Wand hängen“, betont Stehr die Bedeutung der Städtefreundschaft und seine Verwurzelung in der Kommunalpolitik.