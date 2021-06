Kornwestheim Weißenfels wählt Schwarz

Vizepräsidentin der IHK Halle-Dessau

Die 50 Jahre alte Elke Simon-Kuch ist Geschäftsführerin einer Werbeagentur und in vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert. Sie ist Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau, sie ist Vorsitzende des Stadtmarketingvereins Weißenfels und des Fördervereins der Stadtbibliothek, sie ist für die CDU Kreisrätin im Burgenlandkreis. Vor dem Studium der Germanistik und Anglistik in Halle hat sie in Weißenfels auch als Schuhfacharbeiterin gearbeitet.