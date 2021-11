Kornwestheim - Der Stadtverwaltung hat kurzfristig weitere Impftermine in Kornwestheim organisieren können. Am Samstag, 18. Dezember, Sonntag, 19. Dezember, sowie am Montag, 20. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr wird im Versammlungssaal in der Galerie im Kleihues-Bau geimpft. Pro Termin stehen 600 Impfdosen zur Verfügung. Wichtig: Im Vorfeld ist eine Terminvereinbarung unbedingt erforderlich.