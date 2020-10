Kornwestheim Weitere Schulklassen in Quarantäne

Kornwestheim - Die Zahl der Corona-Fälle an den weiterführenden Schulen in Kornwestheim ist gestiegen. An der Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule seien mittlerweile zwei siebte Klassen, eine achte Klasse komplett, eine achte Klasse teilweise, eine neunte Klasse sowie 18 Lehrkräfte in Quarantäne, teilt die Stadt mit. An der Theodor-Heuss-Realschule sind eine fünfte, zwei siebte und eine zehnte Klasse betroffen sowie 16 Lehrkräfte.